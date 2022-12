Verstappen eindigt vierde in virtuele 500 Miles of Sebring

Max Verstappen heeft samen met teamgenoten Jeffrey Rietveld en Maximilian Benecke namens Team Redline de virtuele 500 Miles of Sebring als vierde afgesloten in de LMP2, vlak achter het esports-team van Mercedes. In de slotfase stak de Duitse formatie Team Redline nog voorbij. De twee bolides van Porsche pakten een dubbelzege.

Team Redline vertrok nog wel vanaf plek twee, maar zag het team van Porsche aan de horizon verdwijnen. Met nog zes ronden te gaan wist Mercedes-coureur James Baldwin zijn Nederlandse concurrent na de eerste bocht in te halen en duwde hierdoor het team van Verstappen van het podium af. In het LMP2-kampioenschap behoudt Team Redline nog wel de leiding.