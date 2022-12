Sainz noemt 2022 meest leerzame jaar uit F1-carrière

Ferrari-coureur Carlos Sainz sloot het 2022-seizoen van de Formule 1 af op een vijfde finishplaats in het rijdersklassement. Met verschillende hoogte- en laagtepunten achter de rug meent Sainz dat 2022 het meest leerzame jaar van zijn Formule 1-carrière tot nu toe is.

Het afgelopen seizoen was voor Carlos Sainz een achtbaan van hoogte- en laagtepunten. Een hoogtepunt was zijn allereerste Grand Prix-overwinning bij de Grand Prix van Groot-Brittannië, laagtepunten waren de zes "DNF’s" die de Spanjaard achter zijn naam moest laten bijschrijven. Reflecterend op 2022 laat Sainz weten dat hij, ondanks een aantal flinke dompers, veel positiefs uit het afgelopen seizoen haalt.

Op de vraag of Sainz geleerd heeft van zijn bewogen seizoen, antwoordt Sainz: "Eerlijk gezegd heel veel. Het was een lastige start van het seizoen voor me waarin ik vrijwel meteen op een achterstand kwam. Maar ik ben zeer trots op de manier hoe ik het seizoen heb weten om te keren, de manier hoe ik mijn motivatie heb blijven behouden, ondanks alle positieve en negatieve situaties waarin we ons verkeerden. Ondanks dat ik, maar ook wij als team zijnde zoveel DNF's hadden, wisten we het seizoen om te draaien."

De karakteristieken van de F1-75 bolide van Ferrari bleken niet helemaal bij Sainz' voorkeuren te passen. De Spanjaard meent dan ook dat zijn ervaringen in het onder controle krijgen van de wagen ervoor gezorgd hebben dat 2022 het meest leerzame jaar uit zijn Formule 1-carrière tot nu toe was. "Ik zat in een positie waar ik bij de eerste vijf, zes races constant langzamer was. Ik moest ervoor vechten om mijn rijstijl aan te passen, om nieuwe dingen op de auto uit te proberen en ervoor te zorgen dat de auto meer bij mijn voorkeuren paste. In die zin denk ik dat ik het afgelopen jaar het meest geleerd heb sinds 2015 – het jaar van mijn debuutseizoen", sluit Sainz af.