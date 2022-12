Formule 1 denkt aan actieve aerodynamica voor 2026

Sinds dit seizoen gelden er nieuwe technische reglementen in de Formule 1, dat betekent echter niet dat men niet naar de toekomst kijkt. In 2026 gaan er weer veel nieuwe technische regels gelden en Ross Brawn geeft aan dat er dan zomaar bijzondere trucjes kunnen worden geïntroduceerd.

De nieuwe technische maatregelen van dit seizoen hebben voor de nodige veranderingen gezorgd. Het team van Mercedes viel ver terug en de teams van Red Bull Racing en Ferrari zetten juist een stap. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport, men is op de achtergrond tevens bezig met nieuwe technische regels voor dat jaar.

Vraagstukken

Afzwaaiend Managing Director van de Formule 1 Ross Brawn geeft aan dat er wordt gekeken naar een zeer bijzonder technisch trucje. De Brit doet zijn uitspraken in gesprek met Autosport: "Een van de grote vraagstukken voor de wagens van 2026 is of we wel of geen actieve aerodynamica gaan gebruiken. Het is echt een zeer aantrekkelijke stap, zeker op het gebied van de efficiëntie."

DRS

Of men vanaf 2026 echt gaat werken met actieve aerodynamica is nog maar zeer de vraag. Brawn benadrukt dit ook en de Britse autosport-legende geeft tevens aan dat er nog de nodige vraagstukken zijn: "We moeten nog steeds bekijken hoe we het kunnen uitvoeren. We moeten ook kijken of het op een veilige en voorspelbare manier kan worden geïntroduceerd. Met de DRS hebben we in principe al een soort actieve aerodynamica. Maar het is de vraag of we iets kunnen invoeren dat nog veel significanter is."