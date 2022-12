De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Sebastian Vettel, einde van een tijdperk

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel elf: Sebastian Vettel, die na vijftien jaren afscheid nam.

Sebastian Vettel (Duitsland, 3 juli 1987)

Eindklassering 2022: twaalfde

Aantal WK-punten: 37

Beste klassering: 6e (Japan)

Beste startplaats: 9e (vijf keer)

Onderling kwalificatieduel met Lance Stroll: 13-7

Het Formule 1-seizoen 2022 van Sebastian Vettel

Doofde het lichtje, of zou er nog een heroïsche herrijzenis volgen? De Formule 1-wereld hoopte massaal op het tweede, maar verwachtte stiekem het eerste. Sebastian Vettel leek al jaren niet meer op de allesverslindende titeljager die hij in zijn beste Red Bull-jaren was en ook in het seizoen 2022 kwam daarin geen verandering. De 35-jarige Duitser maakte veelal een uitgebluste indruk, leek zich meer bezig te houden met maatschappelijke dan mechanische zaken en kondigde vlak voor de zomerstop verre van onverwachts zijn Formule 1-pensioen aan.

Puur statistisch gezien was 2022 echter geen bijzonder slecht jaar voor de viervoudig wereldkampioen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar wist hij teammaat Lance Stroll te verslaan en waar het tweetal vorig jaar door negen schamele puntjes werd gescheiden, had de afzwaaiende Duitser met negentien punten voorsprong dit jaar een duidelijker voordeel. Ook het kwalificatieduel ging Vettels kant uit.

Het missen van de eerste twee Grands Prix deed bij menig Formule 1-liefhebber een belletje rinkelen. Want was Vettel niet de persoon die continu pleitte voor een bewustere leefwereld, en zou hij misschien met voorbedachten rade een positieve test hebben ingeleverd – een dag nadat hij een negatieve test inleverde en bovendien tussentijds geen reisbewegingen had gemaakt? Het blijft nog steeds bij het moeilijker bewijsbare giswerk, maar dat Vettel er niet om stond te springen om in Saudi-Arabië te racen mocht zeker na zijn uitspraken over het afgelasten van de Russische GP duidelijk zijn.

De eerste puntjes werden gescoord op het circuit van Imola – old school, dus naar de hand van Vettel. De viervoudig titelwinnaar deed later in het seizoen een stevige duit in het zakje op een verregend Suzuka, het circuit waarop hij als jonge matador zovele overwinningen vierde. Eerder in het seizoen had de voormalig hemelbestormer ook al een keurige zesde positie gescoord op het Baku City Circuit.

Dat een zesde plaats keurig is voor Vettel, zegt genoeg over het gezakte verwachtingspatroon. Door op de valreep een tiende puntenfinish te scoren, zorgde de Duitser er in zijn afzwaaiwedstrijd op het Yas Marina Circuit ternauwernood zijn punten-scoor-percentage van 2022 op exact vijftig procent – tien scores uit twintig races – vast te stellen. Ooit (2011) had-ie een podiumpercentage van 89 procent. Tijden veranderen. Danke, Seb!

Het plan van Sebastian Vettel voor het seizoen 2023

Pootjes omhoog en van het gezin genieten. Of Vettel überhaupt nog plannen heeft om ooit terug te keren achter het stuur van een racewagen, is voorlopig onduidelijk. Gezien zijn milieu-activisme is een uiteindelijke aanwezigheid in de Formule E geen vreemde gedachte, al zou de Formule 1 (in de vorm van Audi) ook zomaar eens weer kunnen lonken.

Toen Fernando Alonso in Abu Dhabi 2018 afscheid nam van de Formule 1, sprak Vettel – als onderdeel van een gecoördineerd afscheidsfilmpje waarin iedere coureur de Spanjaard toesprak – over de aanstaande comeback van zijn voormalige rivaal. Alonso gebruikte kortgeleden dezelfde woorden voor Vettels afscheid. Zal de viervoudig wereldkampioen, die eigenlijk pas nét weg is, dan stiekem toch ooit terugkeren op het hoogste niveau?