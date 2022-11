Albon veilt speciale racehelm voor bijna 100.000 euro, doneert volledige bedrag aan Thais weeshuis

De Thais-Britse Formule 1-coureur Alex Albon heeft een speciale racehelm door middel van een veiling verkocht aan de hoogste bieder. Het doel van de actie was om geld in te zamelen voor een weeshuis die de Williams-coureur eerder dit jaar bezocht heeft. Zijn missie om financieel het tehuis een steun in de rug te geven is overduidelijk geslaagd: de helm ging onder de hamer voor een bedrag van bijna 100.000 euro.

Alex Albon is sinds dit jaar weer een fulltime Formule 1-coureur. Per ingang van het 2022-seizoen maakt Albon deel uit van het Formule 1-team van Williams. Eerder dit seizoen bezocht de Thais-Britse coureur het Wat Sakraeo weeshuis nabij Bangkok in Thailand. Het bezoek maakte indruk op Albon, waarop de coureur als gevolg met het idee kwam om zijn racehelm van de Singapore Grand Prix te veilen en daaropvolgend het volledige bedrag aan het desbetreffende weeshuis te doneren.

Een simpele racehelm was het zeker niet. De kinderen van het eerdergenoemde weeshuis mochten collectief een design maken voor Albon’s helm. De kinderen kwamen met een uniek design op de proppen gecombineerd met een lichtblauwe kleur. Albon heeft de racehelm bij de Grand Prix van Singapore gedragen, wat betekende dat de helm voor een mooi bedrag geveild zou kunnen worden. Dit bleek ook het geval, want de helm werd verkocht voor een bedrag van iets meer dan 84.000 Britse Pond, omgerekend bijna 100.000 euro. Albon zal de volledige opbrengst doneren aan het Wat Sakraeo weeshuis; het ingezamelde geld zal ongetwijfeld een flinke steun in de rug zijn voor de ondersteuning van de kinderen in het tehuis vlakbij Bangkok.