Gasly blijft druk zetten op 'gedateerd' strafpuntsysteem

De kersverse Alpine-coureur Pierre Gasly zal in de eerste seizoenshelft van 2023 op zijn tellen moeten passen. Gasly heeft momenteel een totaal van tien strafpunten op zijn superlicentie – wat betekent dat de Fransman twee strafpunten los staat van een Grand Prix-ontzegging. Gasly meent dat het 'verouderde' strafpuntensysteem snel geüpdatet moet worden, voordat de Formule 1 het risico loopt dat het totaalaantal coureurs met een Grand Prix-weigering tot 'vier of vijf' oploopt.

Pierre Gasly staat afsluitend van het 2022-seizoen in de Formule 1 onder druk. De coureur, die de overstap heeft gemaakt van AlphaTauri naar Alpine, heeft tien strafpunten op zijn superlicentie genoteerd staan, wat betekent dat een schorsing voor één Grand Prix dichtbij is. Het eerstvolgende moment van opluchting voor Gasly zal pas bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in mei volgend jaar gaan vallen, wat betekent dat de Alpine-coureur bij de eerste zes Grands Prix van 2023 foutloos moet zijn. De Fransman vind dat het strafpuntsysteem moet worden bijgehouden naar het recordaantal races die voor 2023 gepland staan, voordat de Formule 1 vanwege het bereiken van die ongewilde twaalf strafpunten een coureur moet gaan schorsen.

"Mijn aanpak naar de races is altijd hetzelfde gebleven", begint Gasly tegenover internationale media. "Ik hoop dat we gedurende de winter het gedateerde systeem kunnen onderzoeken, want ik denk niet dat ik de enige coureur zal zijn die in de problemen zal komen als er niks veranderd. Het zou teleurstellend zijn als we vier of vijf coureurs hebben die voor een race geschorst zijn, vooral als diegenen meevechten voor de titel."

"Ik zie mezelf niet als een gevaarlijke rijder. Ik probeer voorzichtig te zijn met de, laten we het zo zeggen, domme penaltypunten die je kan oplopen met bepaalde procedures. Ik probeer daar wel degelijk op te letten."

De FIA introduceerde het strafpuntsysteem voor de superlicentie in 2014, het jaar dat negentien racesessies telde waar een coureur strafpunten op zou kunnen lopen. Met een recordaantal sprintraces van zes aan de 2023 kalender toegevoegd, zal dat aantal oplopen naar maar liefst 29.