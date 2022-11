Ross Brawn kondigt pensioen aan: "Dit was het enige wat mij nog aansprak"

Na jaren van werken op het hoogste niveau in de Formule 1 vindt Ross Brawn het wel welletjes. De Brit fungeerde in de afgelopen jaren als sportief directeur van de Formule 1. Eerder liet hij al doorschemeren dat hij het rustiger aan gaat doen maar nu heeft hij officieel zijn pensioen aangekondigd.

Brawn was jarenlang één van de belangrijkste schakels in de Formule 1. De Brit begon zijn lange loopbaan in 1976 en boekte vooral zijn successen in samenwerking met Michael Schumacher. Samen met de Duitse legende was hij succesvol bij Benetton alvorens hij met Schumacher vertrok naar Ferrari. Daar was Brawn onderdeel van het Dream Team en werden er zeer veel titels gepakt. In 2009 werd hij nogmaals kampioen met zijn verrassende team Brawn GP.

Brawn kondigde gisteren zijn afscheid van de Formule 1 aan in een column op de site van de sport. De Brit is er duidelijk over in zijn column: "Alles wat ik in de laatste jaren heb gedaan vond ik echt geweldig. Ik wilde geen onderdeel meer zijn van een team, dat ben ik al lang genoeg geweest. Dit was het enige wat mij nog aansprak. Ik heb het geluk gehad dat Liberty Media mij de kans gaf en ik heb dat met plezier gedaan! Nu is het het juiste moment om met pensioen te gaan."