Russell: "Niet makkelijk teamgenoot te zijn van Lewis"

In het eerste jaar bij Mercedes versloeg George Russell direct zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. De 24-jarige Brit erkent dat het geen gemakkelijke opgave was, maar roemt vooral de samenwerking met elkaar.

"Ik voel me heel gelukkig om in dit team te zitten, teamgenoten te zij met Lewis, enorm veel te leren, tot het uiterste gedreven te worden", zei de jonge Brit.

"Het is niet makkelijk om teamgenoten te zijn met iemand die zo snel en geweldig is als hij. Maar het was in veel opzichten een geweldig jaar."

"Wat we allemaal doen, elke persoon in deze paddock, we hebben het geluk om de wereld rond te reizen, we rijden in de snelste auto's ter wereld over de beste circuits ter wereld."

"Ik ben nu kapot, maar toch, er is veel om op terug te kijken en blij mee te zijn", doelde hij onder andere op zijn eerste zege in Brazilië.