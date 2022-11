Mazepin wil terugkeren naar de Formule 1: "Ik ga daarvoor werken"

Nikita Mazepin stond dit jaar aan de zijlijn, de Russische coureur werd immers ontslagen door het team van Haas naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Aangezien Mazepins sponsoren een goede band hebben met president Vladimir Poetin kon hij zijn biezen pakken. Mazepin wil echter terugkeren in de Formule 1.

Mazepin reed begin dit jaar nog de eerste wintertest op het circuit van Barcelona. Toen Rusland buurland Oekraïne binnenviel nam Haas direct actie en verwijderde men de Russische sponsorstickers en verwijzingen van de auto. Mazepin werd daarna ontslagen en Haas trok Kevin Magnussen aan als vervanger van de fel bekritiseerde Russische coureur.

Silk Way Rally

Mazepin ondertekende na het uitbreken van de oorlog niet het benodigde document van de FIA. De Rus reed dit jaar dan maar in de Silk Way Rally. In gesprek met Tass legt hij dit uit: "Ik deed dat voor de lol en gelukkig leidde dat tot een zege. Ik zie mijzelf echter niet als een professionele rallycoureur. De Silk Way Rally was een mooie competitie. Voor een niet-rallycoureur is het heel lastig om je voor te bereiden want je moest alles aan de kant schuiven."

Formule 1

Mazepin wil in de toekomst zich dus niet richten op het rijden van rally's. De Russische coureur heeft maar één doel en hij wil de koningsklasse van de autosport weer gaan bereiken. Hij steekt die ambitie niet onder stoelen of banken: "Er is natuurlijk het doel om verder te gaan in de autosport. Het is wel mijn doel om terug te keren naar de Formule 1 dus ik ga werken naar die directie."