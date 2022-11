Eindejaarsquiz: wat weet jij van het Formule 1-seizoen van 2022?

Het Formule 1-seizoen van 2022 was een memorabele - niet in de laatste plaats omdat Max Verstappen oppermachtig naar zijn tweede wereldtitel vloog. In 2022 werden er 22 Grands Prix verreden: voor GPToday.net de uitgelezen kans om een quiz met 22 vragen te publiceren. Wat weet jij nog van het afgelopen Formule 1-seizoen? Test je kennis en deel je score in de reacties!