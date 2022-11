Capito heeft hoge verwachtingen van Sargeant: "Zeker dat zijn leercurve steil is"

Het team van Williams maakte eerder deze week bekend dat Logan Sargeant aankomend seizoen voor hen zal gaan debuteren in de Formule 1. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht en de verwachtingen van de Britse renstal zijn hoog. Teambaas Jost Capito verwacht dat Sargeant een snelle leerling zal zijn.

De komst van Sargeant werd enkele weken geleden al aangekondigd door Capito. De teambaas van Williams liet doorschemeren dat de Amerikaan het stoeltje zou krijgen als hij genoeg superlicentiepunten zou behalen. Sargeant reed vervolgens meerdere vrije trainingen en hij kwam in actie tijdens de post season test. Tijdens de seizoensfinale van de Formule 2 in Abu Dhabi stelde hij zijn superlicentie veilig.

Progressie

Teambaas Capito is dan ook zeer blij met de komst van Sargeant. De Williams-teambaas denkt dat het Amerikaanse talent zal gaan verrassen. Capito wordt geciteerd door Motorsportweek: "We zagen zijn progressie en we kwamen halverwege het seizoen tot de conclusie dat hij zo snel mogelijk de Formule 1 moest bereiken zodra hij genoeg punten zou hebben voor zijn superlicentie."

Leercurve

Sargeant wordt de eerste Amerikaan in de Formule 1 sinds Alexander Rossi in 2015. Capito verwacht dat Sargeant veel kan gaan laten zien in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. "Logan zal veel jeugdigheid naar ons team gaan brengen komend seizoen. Hij heeft vanzelfsprekend nog niet zoveel ervaring maar ik weet vrijwel zeker dat hij een enorm steile leercurve zal hebben."