Brundle zet vraagtekens bij uitblijven straf Hamilton in Abu Dhabi

Carlos Sainz en Lewis Hamilton kwamen elkaar afgelopen weekend tegen tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. De twee duelleerden op het scherpst van de snede en Hamilton stuiterde over de sausage kerbs en kwam weer voor de Sainz de baan op. Martin Brundle vindt het vreemd dat Hamilton geen straf ontving.

Hamilton knalde hard over de sausage kerbs heen tijdens zijn duel met de Spaanse Ferrari-coureur. De Brit kon wonder boven wonder zijn weg vervolgen maar hij kwam wel voor Sainz weer de baan op. Dit was in strijd met de regels want Hamilton haalde voordeel uit het moment dat hij van de baan schoot. Hamilton moest zijn plek vervolgens teruggeven aan Sainz.

Vrijgesproken

Voormalig Formule 1-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle was blij dat Sainz zelf ook geen straf kreeg. De Britse commentator spreekt zich uit in zijn column voor zijn werkgever: "Het is terecht dat Sainz werd vrijgesproken omdat hij Hamilton zogenaamd van de baan zou hebben gedrukt. De Brit moet vervolgens zelf zijn plek teruggeven, dat deed hij ook, voordat Lewis daarna weer snel voorbij ging aan Sainz."

Merkwaardig

Nadat de stewards besloten geen onderzoek in te stellen naar Sainz, besloot men ook geen onderzoek in te stellen naar Hamilton. Volgens Brundle is dit zeer opvallend en de Brit plaats hier dan ook de nodige vraagtekens bij: "De FIA maakte daarna tevens bekend dat er geen actie zou worden ondernomen tegen Hamilton vanwege het verlaten van de baan. Hij behaalde daarbij een voordeel. Hij werd daar op merkwaardige wijze van vrijgesproken."