Voormalig Mercedes-adviseur Rao verlaat FIA na ‘succesvolle transitieperiode’

Shaila-Ann Rao, de voormalige juridische assistente van Toto Wolff, heeft afscheid genomen van haar positie bij de FIA. Rao was als 'interim-secretaris-generaal motorsport' een sleutelfiguur in de zogenaamde transitionele periode van de internationale autosportbond. De aanstelling van Rao leverde enkele scheve gezichten op: Ferrari-teambaas Mattia Binotto en Red Bull-chef Christian Horner plaatsten openlijk vraagtekens over mogelijke belangenverstrengeling.

Dwarsverbanden zijn in de autosportwereld niet ongebruikelijk. Wat betreft interne transfers is bijvoorbeeld de Formule 1 één grote familie. Ook in de internationale autosportbond FIA vloeit de figuurlijke Formule 1-bloedlijn door de organisatie. Zo was voormalig March-teambaas Max Mosley jarenlang president van de bond, een positie die later werd overgenomen door Ferrari-succesdokter Jean Todt. Een minder bekende naam was die van Shaila-Ann Rao. De topadvocate belandde eerder dit jaar in de schijnwerpers, voornamelijk bij die van Formule 1-teambazen Horner en Binotto. Haar connectie als voormalig adviseur van Toto Wolff zorgde ervoor dat er enig argwaan gecreëerd werd bij de collega’s van de Mercedes-baas. Nu het Formule 1-seizoen van 2022 officieel afgesloten is, heeft de FIA afscheid genomen van Rao.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem neemt de gelegenheid om Rao voor haar harde werken te bedanken: "Namens de FIA wil ik Shaila-Ann Rao voor haar onschatbare bijdrage tijdens een transitionele fase bedanken. Shaila-Ann heeft mij altijd met haar professionaliteit en integriteit ondersteund wat betreft zaken in de Formule 1", luidt Ben Sulayems statement op de FIA-website.