Hulkenberg over Schumachers exit: "Vechten allemaal voor onze carrières"

Nico Hulkenberg heeft vanaf 2023 weer officieel een vacature opgevuld, ditmaal als fulltime coureur voor het team van Haas. Hulkenberg werd opgeroepen om Mick Schumacher te vervangen nadat hij zijn team niet heeft kunnen overtuigen om hem een contractverlenging aan te bieden. Medelijden lijkt Hulkenberg niet te hebben voor de jonge Duitser.

Mick Schumacher zit voor volgend seizoen zonder fulltime stoeltje in de Formule 1. De Duitser en tevens zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher kreeg te horen dat hij zal worden vervangen door Formule 1 bekende Nico Hulkenberg. Het afgelopen jaar heeft Schumacher al meerdere miljoenen aan schade gereden. Dit zorgde ervoor dat het team met het oog op het budgetplafond ogenschijnlijk in de financiële problemen kwam te zitten, een ontwikkeling die voor Schumacher’s kansen op contractverlenging ongetwijfeld geen positieve invloed had. Met de aankondiging van Hulkenberg is Haas weer de richting ingegaan waar het kiest voor twee coureurs met ervaring in de Formule 1, namelijk Hulkenberg en Kevin Magnussen.

Reflecterend op de coureurwisseling vertelt Hulkenberg tegenover Reuters: "Dit is hoe het gaat in de Formule 1. We vechten allemaal voor ons carrières en om op hetzelfde stuk asfalt te kunnen rijden. Uiteindelijk is het de taak aan de coureur om zijn team te overtuigen van zijn talent en zijn kunnen. Wanneer de mensen niet overtuigd zijn, dan gaan er veranderingen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het algehele personeel."