Binotto reflecteert op 2022: "Voor goede posities vechten was ons doel"

In het 2022-seizoen is Ferrari in beide competities als "vicekampioen" geëindigd. Het team uit Maranello was hiermee succesvol in de schadebeperking van het seizoen waarin ze een sterk eerste seizoenshelft kenden. Diens teambaas Mattia Binotto meent tevreden terug te kijken op een bewogen jaar.

Het team van Ferrari heeft zowel de rijders- als het constructeurskampioenschap met hakken over de sloot binnengesleept. Ferrari moest vooral op het rijdersvlak tot de laatste rondes van de 2022-afsluiter in Abu Dhabi blijven vechten om de tweede stek binnen te slepen. Met haar coureur Charles Leclerc zette het in de Grand Prix van Abu Dhabi P2-concurrent Sergio Peréz onder druk en forceerde hem om een pitstop te maken waardoor Leclerc het heft in handen kon nemen en uiteindelijk de P2-eindplaats behaalde. Ferrari-voorman Mattia Binotto kijkt terug op het afgelopen seizoen en vergelijkt de gemaakte progressie van zijn team met die van Red Bull.

Op de vraag van Motorsport.com waarom de upgrades aan Red Bull’s RB18-bolide beter uitpakten, antwoordt Binotto: "Red Bull had een duidelijke route. Hun doel was om het gewicht van hun auto te verlagen. Wij moesten gebruik maken van andere manieren. Zij wisten wat ze moesten verbeteren om meer performance uit de auto te halen. Voor ons was het lastiger omdat wij dit op aerodynamisch vlak moesten doen."

Een aantal weken geleden bracht Ferrari het nieuws naar buiten dat het de ontwikkeling van de 2022-auto van het team gestopt heeft, dit vanwege het bereiken van het budgetplafond. Binotto geeft aan dat er terugkijkend genoeg valt te leren: "Als ik terug kijk waren de ontwikkelingen niet helemaal voldoende. We stopten vrij vroeg, niet omdat we de keuze maakten maar omdat we financieel tekort kwamen. Er zijn wat dingen die we moeten bekijken en onderzoeken."

Reflecterend op het afgelopen seizoen kijkt Binotto tevreden terug: "Wat voor ons belangrijk was, was dat we weer competitief zouden worden. Ik vind dat als je in de laatste race van het seizoen voor een goede positie kan vechten je wel kan stellen dat we competitief waren. We hadden wat schommelingen, we hadden wat slechte races en die moeten we analyseren", sluit Binotto af.