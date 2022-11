Video: Fans eren Vettel met videocompilatie

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel heeft officieel afscheid genomen van de Formule 1. Voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi organiseerde zijn team van Aston Martin een unieke actie om de wereldwijde Vettel-fans de kans te geven een boodschap achter te laten. Honderden reacties en vele speciale video’s later is de #DankeSeb videocompilatie een feit.

Het Formule 1-seizoen van 2022 is, los van de ééndaagse “Young Driver Test” officieel afgesloten. De beëindiging van de Grand Prix-kalender van dit jaar betekende dat er afscheid genomen werd van maar liefst vier coureurs. De opvaller tussen het rijtje is overduidelijk Sebastian Vettel. De Duitser debuteerde als jonge bloedhond in 2007 voor het team van BMW Sauber. 299 starts, 53 overwinningen en vier wereldkampioenschappen later neemt Vettel officieel afscheid van zijn geliefde Formule 1.

Bij de Grand Prix van Abu Dhabi kon Vettel nog een mooie dosis racen meemaken. In de beginfase van de race ontstond er een spannend duel tussen de Aston Martin-coureur en Esteban Ocon, In de slotfase duelleerde Vettel met mede-uitzwaaier Daniel Ricciardo. Na afloop van de hekkensluiter op het Yas Marina circuit benoemd Vettel de support van zijn fans. "Bedankt aan iedereen voor de support. Het was heel speciaal om alle vlaggen en lachende gezichten te zien. Ik zal het missen."