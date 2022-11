Gasly had hoop op 'meer podiumvariatie' in 2022

Dit seizoen werden de Grand Prix-podia vrijwel altijd gevuld met een combinatie van één of meerdere Red Bull, Ferrari- of Mercedescoureurs. In 2022 was Lando Norris de enige coureur die vanuit een middenveldteam een podium wist te behalen. Pierre Gasly had gehoopt op meer kansen voor andere teams om in 2022 een podium- of overwinning te scoren, maar laat weten tevreden te zijn dat de kwaliteit van racen met de nieuwe aerodynamische regelementen sterk verbeterd is.

De laatste Grand Prix van dit seizoen staat aankomend weekend op de kalender. Dit seizoen was er tot nu toe maar één podiumscore voor een coureur die niet deel uitmaakt van de topteams in de Formule 1. Bij de Grand Prix van Emilia Romagna behaalde Lando Norris een knappe derde podiumplaats. Het is een groot contrast in vergelijking met de resultaten van vorig jaar: in 2021 werden er maar liefst negen top-drie scores geregistreerd door coureurs die geen deel van Red Bull, Mercedes of Ferrari uitmaakten. Het is een bijzondere uitkomst, want met de nieuwe aerodynamische basis voor de Formule 1-auto’s kunnen de coureurs meer met elkaar om posities vechten.

Pierre Gasly vertelt tegenover Motorsportweek: "Wat betreft racen zien we meer inhaalmanoeuvres. Ook lijkt het erop dat we op bepaalde circuits elkaar makkelijker kunnen volgen. Op dat gebied hebben ze de sport verbeterd. Aan de andere kant, als je kijkt naar de podiums van dit jaar, merk je op dat alleen Lando (Norris) als enige niet-top-drie coureur op het podium wist te belanden. Persoonlijk hoopte ik dat we wat meer variatie in de raceresultaten zouden zien, vooral wat betreft de kop van het veld, waarbij meer middenveld-teams de kans kregen om voor podiums te vechten."

Vorig seizoen vond het gevecht om de podiumplaatsen grotendeels tussen Red Bull en Mercedes plaats, dit seizoen voegde Ferrari zich weer aan het rijtje toe. Gasly, die zich vanaf volgend jaar zomaar in een positie zou kunnen vinden om te kunnen vechten voor top drie finishes met zijn dan nieuwe team Alpine, hoopt dat de budgetplafond haar werk doet en ervoor zorgt dat het veld dichter bij elkaar zal komen. "Je zal altijd één of twee dominante teams hebben, maar hopelijk gaan we zien dat de afstand niet dusdanig groot zal zijn dat er geen kansen meer opkomen voor het middenveld", sluit Gasly af.