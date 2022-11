Seidl 'teleurgesteld' over dubbele uitvalbeurt in Brazilië en ziet Alpine uitlopen

Het was geen al te best weekend voor het team van McLaren. Lando Norris was voorafgaand geveld door een voedselvergiftiging, wat een groot effect op zijn conditie had als gevolg. Teamgenoot Daniel Ricciardo tikte Kevin Magnussen in de eerste ronde van de race aan waardoor beide coureurs uiteindelijk uitvielen. McLaren-teambaas Andreas Seidl uit zijn onvrede over hoe het afgelopen weekend voor het team uit Woking is vergaan.

Concurrent Alpine liep afgelopen zondag in Brazilië maar liefst zestien punten uit op McLaren. Beide teams zijn in duel om de vierde plek in het constructeurskampioenschap binnen te halen, een positie waarbij de term "best of the rest" past. Daniel Ricciardo knalde op een knullige manier tegen Kevin Magnussen’s auto aan waardoor beiden crashten en Lando Norris had geen goed weekend omdat hij vanwege een waarschijnlijke voedselvergiftiging niet in topconditie verkeerde en vervolgens in de 52e ronde van de Braziliaanse Grand Prix vanwege een technisch probleem uitviel.

"Wat ons vandaag overkomen is, is een grote teleurstelling, want we hadden een goede kans", vertelt McLaren-topman Andreas Seidl tegenover RaceFans. "Aan het eind van de streep moeten we toegeven dat we het niet voor elkaar hebben weten te boksen. Twee onnodige incidenten op de baan plus het feit dat tegelijkertijd P4-concurrent Alpine flink gescoord heeft zet ons op een positie neer waar we negentien punten achterlopen bij Abu Dhabi. Dat betekent dat het een helse klus zal worden om in het gevecht voor de vierde stek te blijven."

Voorafgaand aan afgelopen weekend was het Alpine die moeite had met het zien van de geblokte vlag. Voor het Franse team waren het vooral technische mankementen die coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso kostbare punten kostten, een kwetsbaarheid dat met de verkeerde timing ervoor kan zorgen dat McLaren alsnog met de vierde finishplaats in het constructeursklassement ervandoor gaat. Dit aankomend weekend is de laatste race van het Formule 1 seizoen op het Yas Marina circuit.