Norris houdt dubbel gevoel over aan vroegtijdige DNF in Brazilië

Lando Norris viel met zijn MCL36-bolide vroegtijdig uit tijdens de Grand Prix van Brazilië. In de 52e ronde moest de jonge Brit zijn auto genoodzaakt langs de kant zetten in sector twee van het beroemde circuit. Norris heeft naar eigen zeggen een dubbel gevoel overgehouden aan zijn vroege staking van de race.

Op de eerste dag van de officiële start van het Grand Prix-weekend in Brazilië was McLaren-coureur Lando Norris ziek. De coureur voelde zich op de donderdag al niet lekker, volgens zijn team had Norris waarschijnlijk een vorm van voedselvergiftiging opgelopen. Even leek het erop dat Nyck de Vries de Brit zou vervangen, maar Norris’ herstel was voldoende om in het weekend gewoon mee te draaien.

Op de vraag van Motorsport.com hoe het nu met de coureur gaat, antwoordt Norris: "Ik ben oké. Elke dag voel ik me weer beter, maar gisteren (zondag, de race) was veeleisend voor me. Ik heb vanaf donderdag vier kilo in gewicht verloren", vertelt Norris. De kwalificatie op vrijdagmiddag gaf positief signaal af, maar de situatie rondom zijn conditie bleek anders. "Iedereen dacht ik me na vrijdag door mijn sterk resultaat goed voelde, maar het was het tegenovergestelde."

Voorafgaand aan de Grand Prix op de zondag bleek het herstel te beginnen. "Ik kon wat eten en wat drinken, dat was het belangrijkste, vooral op zo’n warme dag", meent Norris. De McLaren-rijder heeft naar eigen zeggen een dubbel gevoel overgehouden aan de vroegtijdige uitvalbeurt in ronde 52, wat samen met teamgenoot Daniel Ricciardo’s DNF in de eerste ronde ervoor zorgde dat concurrent Alpine in het gevecht om de vierde plaats in het constructeursklassement uitliep. "Ik weet zeker dat als ik niet uitviel en ik de race kon afmaken ik in een nog slechtere zou verkeren. Als je het zo bekijkt, heb ik enigszins geluk dat ik uitviel", sluit Norris af.

Naar het laatste Grand Pix-weekend van dit seizoen ingaand probeert Norris op tijd te herstellen om zijn samenwerking met Ricciardo bij McLaren goed af te sluiten. Vanaf volgend seizoen krijgt Norris een nieuwe teamgenoot; Oscar Piastri. Ricciardo is nog zoekende naar een stoeltje in de Formule 1 voor volgend jaar.