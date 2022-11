Wolff vindt clash tussen Hamilton en Verstappen irrelevant

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen elkaar afgelopen weekend in Brazilië weer tegen op de baan. Direct na de eerste herstart raakte de twee voormalige titelrivalen elkaar in de eerste bocht. Het was slechts een smet op de succesvolle race van Mercedes en Toto Wolff vindt het dan ook irrelevant.

Verstappen en Hamilton vochten vorig seizoen een extreem fel titelduel uit. Dit jaar komen de twee elkaar veel minder tegen maar afgelopen weekend op het circuit van Interlagos was het weer eens raak. Na de herstart raakten ze elkaar en liep vooral Verstappen veel schade op. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur viel ver terug en werd door de stewards bestraft met een tijdpenalty van vijf seconden.

Hamilton kwam uiteindelijk als tweede over de finish achter zijn teamgenoot George Russell. Het was dan ook groot feest bij Mercedes en de touché was men alweer vergeten. Teambaas Toto Wolff was niet aanwezig in Brazilië maar reageerde bij de internationale pers wel op de clash: "Die crash, weet je, ik vind het heel erg moeilijk om daar nu een reactie op te gaan geven. Voor mij is het nu irrelevant om een mening te vormen of misschien een schuldige aan te wijzen. Nu ben ik veel liever blij met de zege."