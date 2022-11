Niet fitte Norris tevreden met P4: "Voelde me niet zo goed"

Lando Norris kent tot nu toe een bewogen Braziliaans Grand Prix-weekend. De Brit miste de mediadag door ziekte maar reed gisteren een ijzersterke kwalificatie. De Britse McLaren-coureur noteerde de vierde tijd en gaf aan dat hij het gevoel heeft dat er eigenlijk veel meer in het vat zat.

Het was tot gistermiddag hoogstens onzeker of Norris überhaupt wel kon deelnemen aan de kwalificatie in Sao Paulo. Op de mediadag werd Nyck de Vries voorbereid op een invalbeurt, Norris meldde zich gisteren echter in de paddock. De Brit voelde zich iets beter en start de sprint zelf vanaf de vierde plaats.

Niet fit

Na afloop van de kwalificatie was Norris opgewekt. De Brit had niet veel verwacht van de kwalificatie en hij toonde zich dan ook optimistisch tegenover zijn landgenoten van Sky Sports: "Om eerlijk te zijn ben ik heel erg blij met vandaag. Ik voel me eigenlijk niet zo goed. Ik deed dingen die ik niet zou doen als ik mij honderd procent fit voelde. Dingen gingen echter nog steeds naar wens aangezien ik de snelste was in Q1 en ik de tweede tijd reed in Q2."

Risico nemen

Norris denkt dat er meer in het vat zat. De Brit denkt namelijk dat hij een snellere tijd had kunnen noteren dan de uiteindelijke polesitter Kevin Magnussen. Hij is er eerlijk over: "Ik denk dat we lieten zien dat we de snelste kunnen zijn als de condities lastig zijn. Ik was de snelste maar uiteindelijk draaide het om het nemen van een risico. Het ging tussen als eerste de baan op gaan of even wachten. Ik denk dat als we voor de Haas naar buiten zouden zijn gegaan, dat we dan sneller zouden zijn geweest dan de Haas."