Daniel Ricciardo is een groot liefhebber van muziek en laat zeker geen kans onbenut om eventjes achter de draaitafels te kruipen.

In Brazilië vorig jaar kwam de Australische McLaren-coureur in de dj-booth tijdens een feestje bij het Grand Prix-weekend in Sao Paulo om het publiek lekker op te zwepen.

Hieronder beelden van DJ RIC in actie.