Verstappen verklaart Sky-boycot: "Hele jaar wordt er al gestookt"

Max Verstappen stond gisteren in de schijnwerpers in Mexico. De Nederlander won de race en brak daarmee het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen. Tevens kwam hij in het nieuws met zijn Sky Sports-boycot. Verstappen verklaarde na afloop de reden van zijn boycot.

Verstappen had zich vrijwel de gehele zondag niet uitgesproken over de boycot. In de Europese ochtend meldden meerdere media dat Verstappen niet meer wilde praten met Sky Sport. Naar verluid had hij deze keuze gemaakt naar aanleiding van een paar uitspraken van pitreporter Ted Kravitz in Austin. Kravitz refereerde hier aan de titelstrijd van vorig seizoen op een manier die niet goed viel bij Verstappen.

Verstappen kreeg in Mexico-Stad steun van zijn team en uiteindelijk werd er niet gesproken met Sky Sports. Na afloop besprak Verstappen de boycot bij de Telegraaf: "Dit hele jaar wordt er al gestookt en zijn ze niet respectvol. Zeker één persoon in het bijzonder. Op een bepaald moment is het genoeg geweest. Dan accepteer ik het niet meer. Je kan niet in het verleden blijven hangen. De sfeer op sociale media is giftig. Als je dan dit soort dingen zegt op televisie, dan maak je het alleen maar erger. Ik tolereer het niet meer en heb besloten ze niet meer te woord te staan."