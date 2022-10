Uitslag Grand Prix van Mexico: Fenomenale Verstappen verbreekt indrukwekkend record met simpele zege

De Grand Prix op het Autodromo Hermanos Rodriguez zit er alweer op. Op de omloop in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad ging de zege uiteindelijk naar niemand minder dan Max Verstappen . Achter hem werd de tweede plaats een prooi voor Lewis Hamilton. Het podium werd compleet gemaakt door Sergio Perez.

Bij de start van de Mexicaanse Grand Prix liet Verstappen direct zien wat hij waard is. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur begon net als zijn teamgenoot Sergio Perez op de zachte band en bij de start ging alles volgens plan. Verstappen behield de koppositie en zag dat Lewis Hamilton achter hem rond reed op de tweede plaats. George Russell kende namelijk een lastige start waardoor hij terugviel vanaf de tweede plaats.

Strategisch steekspel

Het leek er al snel op dat het een strategisch steekspel zou gaan worden tussen de teams van Red Bull en Mercedes. Verstappen en Perez stonden immers op de softs terwijl Hamilton en Russell op de mediums aan de race begonnen. Bij de eerste pitstopserie werden die verschillende strategische al direct duidelijk. Verstappen en Perez, de Mexicaan had een slechte stop, wisselden naar de mediums terwijl hun Mercedes-collega's kozen voor de hards.

Banden

De keuze van de Duitse renstal viel niet bepaald goed bij de twee Britse coureurs. Hamilton en Russell klaagden allebei veelvuldig over de strategische keuzes van hun team. Het bracht ze dan ook geen successen want het was vrijwel onmogelijk om de Red Bulls bij te houden. Wel kreeg Hamilton het voor elkaar om Perez achter zich te houden, Hamilton pakte daarmee zijn beste resultaat van het seizoen.

Ricciardo

De race leek af te stevenen op een soort Mexicaanse parade maar in de slotfase kreeg het publiek toch nog wat spektakel te zien. Daniel Ricciardo tikte de AlphaTauri van Yuki Tsunoda uit de race en dat kwam hem op een tijdstraf van tien seconden te staan. Het een signaal voor de Australiër want daarna ging hij als de spreekwoordelijke brandweer. Hij werd dan ook verkozen tot driver of the day. In de slotfase kreeg het Mexicaanse publiek ook nog de teleurstelling te verwerken van de uitvalbeurt van Fernando Alonso.