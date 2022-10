Uitslag VT3 Mexico: Mercedes domineert sessie, Verstappen derde

De laatste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad zit er alweer op. Op het vrij korte circuit werd de snelste tijd genoteerd door George Russell . Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor niemand minder dan Lewis Hamilton. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen .

Bij de start van de derde vrije training bleef het lang rustig op het circuit in Mexico-Stad. Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas kwam als eerste de baan op, gevolgd door de Aston Martins van Sebastian Vettel en de jarige Lance Stroll. De toppers bleven lang in de pitbox staan, Lewis Hamilton had daar geen boodschap aan.

Het team van Mercedes beleeft een lastig seizoen maar sinds de updates die vorige week werden geïntroduceerd in Austin oogt de Duitse renstal zeer sterk. Ook in de derde vrije training zag alles er sterk uit voor Mercedes. Russell en Hamilton waren zeer snel en Max Verstappen moest bijna een halve seconde toegeven. De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen niet verder dan de vierde en de zesde tijd. Thuisrijder Sergio Perez werd vijfde.

Red Bull

Verstappen en Perez deden het rustig aan in de derde vrije training. Verstappen kwam pas na twintig minuten de baan op en zijn teamgenoot wachtte eveneens lang. Perez liet zich toejuichen door zijn dolenthousiaste landgenoten op de tribunes maar hij weet ook dat er nog werk aan de winkel is. Verstappen klaagde in de sessie wederom over problemen maar de Nederlandse wereldkampioen valt nooit uit te sluiten voor de kwalificatie.

Problemen

Echte problemen waren er in deze sessie voor Guanyu Zhou. Binnen een paar minuten moest de Chinese Alfa Romeo-coureur zich melden in de box met een issue. Hij kon al snel zijn weg vervolgen en noteerde de twaalfde tijd. Ook Mick Schumacher kende alles behalve een sterke sessie in Mexico. De Duitser spinde en veroorzaakte een kortstondige gele vlag. Schumacher kwam niet verder dan de zeventiende plaats. Zijn vriend en landgenoot Sebastian Vettel werd al mopperend negentiende.