Video: Tsunoda herkent geur van AlphaTauri-teammaat Gasly

Yuki Tsunoda en Pierre Gasly kunnen het goed vinden als teamgenoten. De twee AlphaTauri-coureurs lachen regelmatig met elkaar en ze kennen elkaar dan ook inmiddels door en door. Ze kennen elkaar zelfs zo goed dat Tsunoda zijn teamgenoot met gemak uit twee gemaskerde mannen kan herkennen.

Tsunoda ging voorafgaand het Mexicaanse Grand Prix-weekend op de foto met twee mannen in typische Mexicaanse race-overalls. Onder één van de twee helmen zat Gasly verborgen. Tsunoda kon op zeer simpele wijze zijn teamgenoot eruit pikken, de Japanse coureur gebruikte namelijk alleen maar zijn neus. Het reukorgaan van Tsunoda deed zijn werk en de verbijsterde Gasly onthulde zichzelf.

"ah, this is Pierre, i can smell it!" 😂



nothing gets past @yukitsunoda07's nose! pic.twitter.com/9YjBDAiP3Y