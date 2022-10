Jos Verstappen trots: "Ik hoop eerlijk gezegd dat dit pas het begin is!"

Max Verstappen greep gisteren in Austin zijn dertiende zege van het seizoen. Hiermee kwam Verstappen op gelijke hoogte met het record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher. De Nederlander bezorgde zijn team tevens de constructeurstitel en zijn vader Jos Verstappen was enorm trots op de Red Bull-coureur.

Verstappen moest in Austin vechten voor de zege. De Nederlander leek de zege al in de tas te hebben maar na een compleet mislukte pitstop leek alles in de soep te lopen. Verstappen ging echter niet rustig aan doen en hij vocht zich direct weer naar voren. In de allerlaatste rondjes greep hij echter de koppositie door Lewis Hamilton in te halen.

13 zeges

Verstappens trotste vader Jos Verstappen was na afloop nogal tevreden met de resultaten van zijn zoon. Verstappen senior sprak zich uit voor de camera's van Viaplay: "Veel beter dan dit seizoen gaat het echt niet worden. Als je dertien Grands Prix in een seizoen kan winnen, dan is dat echt gewoon extreem. We hebben daarnaast ook nog eens drie wedstrijden te gaan dit seizoen!"

Het begin

Jos Verstappen was eveneens trots op de constructeurstitel van zijn zoons werkgever Red Bull Racing. De titel volgde in een emotioneel weekend voor Red Bull na het overlijden van eigenaar Dietrich Mateschitz. Jos Verstappen: "Het is mooi om te zien, vooral voor dit team. Ze hebben er ontzettend hard voor gewerkt. Het was een heel moeilijk weekend en ja, dan komt het perfect uit. Ik hoop eerlijk gezegd dat dit pas het begin is."