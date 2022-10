Uitslag Grand Prix van Verenigde Staten: Verstappen pakt historische zege na pitstopblunder in Amerika

De Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas zit er alweer op. Op het inmiddels zeer populaire circuit ging de zege uiteindelijk naar niemand minder dan Max Verstappen . Achter hem kwam Lewis Hamilton als tweede over de streep. Het podium werd vandaag compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Carlos Sainz begon vanaf de pole position vol goede moed aan de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Verstappen was goed weg en greep direct de leiding. Sainz dacht de tweede plaats vast te kunnen houden maar in de eerste bocht werd hij aangetikt door de Mercedes van George Russell. Sainz viel terug en de Spanjaard moest het bijltje erbij neergooien. Russell werd als schuldige aangewezen en ontving een tijdstraf van vijf seconden.

Inhaalrace

Sergio Perez was ondertussen bezig met een inhaalrace nadat hij vanuit het middenveld moest starten vanwege een motorwissel. De Mexicaan raakte in de eerste ronde de Alfa Romeo van Valtteri Bottas waardoor hij zijn voorvleugel beschadigde. Naast Perez was ook Charles Leclerc bezig met een fikse inhaalrace. Beide coureurs vochten zich naar voren. Leclerc was echter bezig met een afwijkende strategie.

Crashes

De Monegaskische Ferrari-coureur hoopte op een Safety Car en hij kreeg zijn wens dan ook. Valtteri Bottas spinde en kwam vast te zitten in de grindbak, Leclerc dook naar binnen en leek ineens een echte uitdager voor de zege te worden. Na de Safety Car behield Verstappen echter de leiding en begon Lewis Hamilton aan te dringen. Vlak na de herstart ging het goed fout. Fernando Alonso knalde achterop Lance Stroll en de Spanjaard vloog bijna door de lucht. De schade aan de Aston Martin was groot maar Alonso kon zijn weg vervolgen.

In de soep

Na de tweede Safety Car-fase ging het gevecht vrolijk door. Naast Verstappen begon ook Hamilton zich nadrukkelijk te laten zien. Sebastian Vettel reed tevens een uiterst sterke race op COTA. Verstappen leek zoals altijd op weg te gaan naar een simpele zege maar zijn pitstop liep volledig in de soep. Hierdoor kreeg Hamilton de koppositie in zijn schoot geworpen en leek men zich te kunnen opmaken voor een spetterende slotfase.

Constructeurstitel

Verstappen was woest en foeterde over de boordradio. De Nederlander vond echter al snel zijn concentratie en ging op jacht naar zijn oude rivaal Hamilton. Verstappen snoepte elke ronde een aantal milliseconden af van de rondetijden van Hamilton en dat legde hem geen windeieren. In de laatste rondjes was het dan ook hard tegen hard maar ging Verstappen toch voorbij aan de Brit. Verstappen won wederom en met zijn zege bezorgde hij Red Bull de constructeurstitel.