Gasly blij met uitkomst FIA-rapport: "We riskeren ons leven"

Pierre Gasly liet duidelijk van zich horen nadat op de baan op de hoge snelheid langs een hijskraan reed op een nat Suzuka. De Fransman was bezig om aan te sluiten achter de Safety Car toen de AlphaTauri-coureur met grote schrik een bergingsvoertuig zag bewegen aan de zijkant de baan.

Over de boordradio en tijdens de onderbreking door een rode vlag was Gasly laaiend over de gang van zaken en verwees naar het incident met Jules Bianchi in 2014, op hetzelfde circuit. Bianchi overleed aan de gevolgen door een keiharde botsing met een voertuig.

Op hoge poten ging Gasly naar de wedstrijdleiding die hem een onbevredigend antwoord gaf. “Uiteindelijk riskeren we ons leven", zei Gasly tegen Autosport.com. Nogmaals, we willen gewoon zo veilig mogelijk zijn. Er zullen altijd risico's zijn bij het rijden met deze auto's in deze omstandigheden en met zulke snelheden, maar zolang we het risico kunnen minimaliseren..."

Naast Gasly waren nog meer criticasters binnen de paddock en de FIA tot actie over te gaan. Vrijdag publiceerde het autosportgaan hervormingen om de gebeurtenissen zoals in Suzuka beter te voorkomen. Gasly reageerde positief op het rapport vanuit de FIA, maar reageerde niet direct op het feit dat hij te hard reed onder dubbel geel.

"Ik was het meest geïnteresseerd in wat ze voor de toekomst zullen invoeren", zei Gasly. "En het belangrijkste is gewoon vooruitgang, dat we ervoor zorgen dat iedereen veilig is, of het nu in de F1 is of in de lagere categorieën."

"Ik ben blij om te zien dat ze heel snel aan deze kwestie hebben gewerkt en al in de race met oplossingen kwamen direct nadat dat gebeurde. Ik ben blij met de oplossingen die ze invoeren."

Gasly wilde de kritiek op zijn snelheid in het rapport niet aanvechten: “Ik wil aan die kant geen issue van maken. Zoals ik al zei, ik volgde mijn delta. En ik werd bestraft voor te hard rijden op het rechte stuk, dat was na het incident. En daar gaat het in dit rapport niet eens om."