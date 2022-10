Uitslag VT3 Verenigde Staten: Verstappen troeft Leclerc af in laatste training

De laatste vrije training op het Circuit of The Americas zit er alweer op. Op de omloop nabij de Texaanse stad Austin werd de snelste tijd gereden door Max Verstappen . Achter hem ging de tweede tijd van de sessie naar niemand minder dan Charles Leclerc. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Carlos Sainz.

De derde vrije training in Austin was voor alle teams en coureurs zeer belangrijk. Gisteren werd de tweede vrije training immers opgeëist door Pirelli en vandaag hebben de teams te maken met de omstandigheden van de kwalificatie. Het was dan ook snel druk op het Circuit of the Americas. De sessie werd afgetrapt door de Aston Martins en de Alfa Romeo's, als snel volgden ook de topteams van Ferrari en Red Bull.

Pechvogels

Niet iedereen kon volledig profiteren van de derde vrije training. Mick Schumacher was de eerste coureur die tegen problemen aanliep. De Duitse Haas-coureur reed zeer langzaam over de baan en zijn team meldde hem dat er een probleem was dat ze in een kwartiertje konden oplossen. Het kwartiertje duurde echter nogal lang waardoor Schumacher veel test miste. Daniel Ricciardo kampte op zijn beurt met problemen met zijn rem, McLaren loste deze problemen echter snel op. Guany Zhou had tevens veel problemen en verloor veel kostbare tijd.

Stuivertje wisselen

Aan de kop van de tijdenlijst was het ondertussen stuivertje wisselen. Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez en Lewis Hamilton waren allemaal snel onderweg. In het laatste kwartier van de sessie lieten Verstappen en Leclerc zien wat ze waard zijn. Beide coureurs gelden als de grote favorieten voor de pole position, Leclerc zal deze echter alleen voor de vorm kunnen pakken. De Monegask ontvangt een gridstraf van 10 plaatsen vanwege een motorwissel, hij start de Grand Prix dus vanuit het middenveld.

Wind

De coureurs moesten tijdens de derde vrije training eveneens rekening houden met de weersomstandigheden. De wind was namelijk zeer sterk, meerdere coureurs lieten hun team weten dat het geen makkelijke briesje was. Tevens vormde de laatste bocht, sinds deze week luisterend naar de naam Andretti, een heikel punt. Meerdere coureurs gingen zeer wijd en ook Verstappen ging er bijna de fout in.