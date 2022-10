Uitslag VT2 Verenigde Staten: Leclerc, Bottas en Ricciardo snelste in experimentele bandentraining

De tweede vrije training op het Circuit of the Americas in Austin zit er ook alweer op. De sessie duurde anderhalf uur vanwege de tests voor bandenleverancier Pirelli. In de extra lange training werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc . Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Valtteri Bottas . De derde tijd was voor Daniel Ricciardo.

De tweede vrije training op COTA stond geheel in het teken van de bandentest van Pirelli. Alle coureurs kregen de beschikking over een aantal banden zonder markering. Dit omdat het de banden voor 2023 zijn en alleen Pirelli weet welke banden het zijn. De coureurs moesten de opdrachten van de Italiaanse bandenleverancier uitvoeren om de benodigde date te verzamelen.

Leclerc

Slechts een paar coureurs mochten gebruik maken van de normale banden. Het ging hier om de coureurs die in de eerste vrije training hun auto moeten afstaan aan een rookie. Charles Leclerc maakte daar optimaal gebruik van en de Monegask noteerde al vroeg een snelle tijd. Achter hem stonden al snel de namen van Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo op de tijdenlijst. Ook dit duo miste de eerste training in Austin.

Brad Pitt

Veel coureurs deden dan ook aardig rustig aan in de tweede training die eindigde in de Amerikaanse avond. Alleen Fernando Alonso leek er echt voor te gaan, de Spanjaard pushte en kwam Lewis Hamilton tegen op de racelijn. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen reageerde woedend over de boordradio. Max Verstappen deed wel kalm aan en sloot zijn sessie pratend met Brad Pitt af. FIA-president Mohammed Ben Sulayem was ondertussen in gesprek met Mercedes-teambaas Toto Wolff.