O'Ward vreest dat F1 te populair wordt: "IndyCar moet groeien"

De Formule 1 wordt alsmaar populairder in Amerika, mede dankzij de serie Drive to Survive over de koningsklasse. De drie Grands Prix in de Verenigde Staten vanaf 2023 onderstreept de stijgende interesse van de F1 in de V.S.

Pato O'Ward vreest dat zijn IndyCar-klasss wordt ondergesneeuwd door de Europese elite van de autosport. "Omdat de Formule 1 echt van de grond is gekomen, denk ik dat het andere series over de hele wereld heeft geholpen, waaronder IndyCar", vertelde O'Ward aan PlanetF1. "Maar ik denk dat als het zover is dat, vooral hier in Amerika, mensen meer weten van F1 dan van IndyCar."

De Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1 moet volgens de Arrows McLaren SP-rijder zichtbaarder zijn voor autosportliefhebbers. "Het is belangrijk voor Amerikanen om te weten over IndyCar. Ze kennen de Indy 500, maar ze denken dat dat jouw kampioenschap is en dat het een 'nou, je vergeet nog 16 races'."

De Mexicaan waarschuwt ook de organisatie dat de IndyCar niet achterblijft. "Persoonlijk denk ik dat de serie moet uitkijken en dat we moeten groeien, we moeten groeien als een serie, ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd om dat te helpen, want het is een fenomenale serie Ik denk gewoon dat de F1 de serie gaat opslokken."