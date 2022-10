COTA vernoemt bocht naar racelegende Mario Andretti

Aankomend weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op het programma op het Circuit of the Americas in Austin. Voorafgaand de Grand Prix zet de organisatie racelegende Mario Andretti in het zonnetje. De Amerikaan wordt geëerd met een eigen bocht op het circuit in de Amerikaanse staat Texas.

Het Circuit of the Americas (COTA) viert dit weekend een feestje, ze bestaan namelijk tien jaar. De race zal dan ook aanvoelen als een soort feestje, zoals gewoonlijk zal er weer een grote hoeveelheid artiesten van wereldfaam optreden. De organisatie heeft echter ook oog voor de iconen van de autosport en Andretti zal flink in het zonnetje worden gezet.

Enkelvoudig wereldkampioen Mario Andretti is in de Verenigde Staten één van de grootste racenamen ooit. Andretti boekte niet alleen successen in de Formule 1, hij kwam ook in actie in de NASCAR, de Indycar en de 24 uur van Le Mans. Op de donderdag voorafgaand het Grand Prix-weekend zal er een ceremonie plaatsvinden waarbij men de 20ste bocht naar Andretti zal vernoemen. De 82-jarige Amerikaan zal naar verwachting aanwezig zijn bij de ceremonie.