Marko loste intern probleem op met promotie Verstappen in 2016

Max Verstappen en Carlos Sainz waren in het begin van hun Formule 1-loopbaan teamgenoten bij het team van Toro Rosso. Na nog geen anderhalf seizoen promoveerde Verstappen naar het zusterteam van Red Bull Racing. Volgens Helmut Marko loste deze promotie ook een aantal onderlinge problemen op bij het toenmalige Toro Rosso.

Het verhaal van de promotie van Verstappen is inmiddels onderdeel van de Formule 1-geschiedenis. De Nederlander werd voorafgaand de Spaanse Grand Prix in 2016 naar Red Bull gehaald als vervanger van Daniil Kvyat. De Rus bewandelde de omgekeerde weg en werd gedegradeerd naar Toro Rosso. Verstappens Red Bull-debuut was een sprookje, hij won de Spaanse Grand Prix. De rest is inmiddels geschiedenis.

Relatie

Red Bull-adviseur Helmut Marko kijkt nu terug op die periode in 2016. Volgens de Oostenrijker had de promotie van Verstappen ook een bijkomend voordeel voor Toro Rosso. In gesprek met Auto, Motor und Sport legt Marko de zaak uit: "Het was geen gezonde relatie binnen het team van Toro Rosso. We hadden aan de ene kant 'politicus' Carlos Sainz senior. Aan de andere kant liep Jos Verstappen rond."

Beledigd

Marko zag dat het soms nog wel eens hard tegen hard was binnen Toro Rosso. De Oostenrijker loste de zaak dus op maar dat zorgde wel voor woede bij vader Sainz: "Met de promotie van Max hebben we dat in één klap verholpen. De vader van Sainz was vanzelfsprekend zeer beledigd en hij begreep er verder ook niet zoveel van. Intern waren er toentertijd veel conflicten. Al was dat voor de buitenwereld niet altijd te zien."