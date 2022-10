Oud-IndyCar -en F1-kampioen Mario Andretti zorgde voor een uniek autosportmoment door als 82-jarige veteraan in een moderne F1-wagen van McLaren te rijden op het roemruchte Laguna Seca. ''Het was geweldig'' vertelde Andretti na afloop van zijn ritje tegenover Road & Track.

Het idee van deze stunt begon met een gesprek tussen hem en de CEO van McLaren. ''Ik vertelde aan hem dat ik die auto wel eens aan de tand wou voelen en hij antwoordde: 'Ik ga dat voor je mogelijk maken.'"

Het bleek achteraf niet te gaan om een grap en in Miami bevestigde Brown het nog live op tv voor het oog van de hele wereld: ''Dus heeft Zak dit weekend het op poten gezet. Hij heeft me verteld dat het een bolide uit het hybride-tijdperk zal zijn, waarschijnlijk van 2014 of zo. Ik wilde die hybride-power voelen, de auto voelen. Je kan er wat mee spelen maar je moet hem wel in een stuk terug brengen!''

Bekijk hieronder de bijzondere beelden.