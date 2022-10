O'Ward trots op trainingskans: "Dankbaar voor deze mogelijkheid"

Gisteren maakte het team van McLaren bekend welke coureurs voor hen de verplichte rookie-trainingen gaan afwerken. Indycar-coureurs Pato O'Ward en Alex Palou zullen in actie komen in Abu Dhabi en Austin. O'Ward jaagt al geruime tijd op deelname aan een officiële Formule 1-sessie en hij is dan ook trots.

O'Ward en Palou reden eerder deze maand al een aantal tests in de McLaren van vorig seizoen. Ze worden nu dus beloond en O'Ward is zo trots al een pauw. Op Twitter uit hij zijn dankbaarheid: "Ik kijk ernaar uit om in de auto te zitten in VT1 in Abu Dhabi om het jaar af te sluiten met McLaren. Ik ben enorm dankbaar voor deze mogelijkheid en ik ga er zeker maximaal van genieten."