Jos Verstappen sluit dominante jaren Max niet uit: "Hangt af van hoe goed de auto is"

Max Verstappen kroonde zich vorig weekend voor het tweede jaar op rij tot wereldkampioen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur lijkt aan de vooravond te staan van een aantal zeer succesvolle jaren. Zijn vader Jos Verstappen sluit ook zeker niet uit dat Verstappen de sport in de aankomende jaren gaat domineren.

Verstappen is momenteel bezig met een ijzersterk seizoen. De Nederlander won al twaalf races en stond vrijwel elke race op het podium. Hij sloeg in het wereldkampioenschap een groot gat met de concurrentie en profiteerde tevens van de problemen bij Ferrari. Hij veroverde vorige week de wereldtitel met nog vier races op de planner.

Verstappens vader Jos Verstappen sluit zeker niet uit dat hij aan de vooravond staat van een dominante reeks zoals Michael Schumacher en Lewis Hamilton eerder deden. In gesprek met het Nederlandse tijdschrift Formule 1 spreekt Jos zich uit: "Het hangt af van hoe goed de auto is. Als Max een competitieve auto heeft vecht hij elke keer weer mee voor de wereldtitel. De kracht van de coureur zal dan bepalend zijn. Dan zijn we binnen."