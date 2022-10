Uitslag Grand Prix van Japan: Verstappen grijpt zege en is wereldkampioen na straf Leclerc

De Grand Prix op het iconische circuit van Suzuka zit er alweer op. De eerste winnaar van de Japanse Grand Prix sinds 2019 luistert naar de naam Max Verstappen . Achter hem kwam niet minder dan Sergio Perez als tweede over de streep. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Het regende vrij heftig bij de start van de race. Verstappen behield de leiding nadat hij Charles Leclerc achter zich wist te houden in de eerste bocht. Verderop in het veld spinde Sebastian Vettel, crashte Carlos Sainz, spinde Guanyu Zhou, stopte Alexander Albon en pikte Pierre Gasly een reclamebord op. De Safety Car was meteen een feit. De wedstrijdleiding vond de omstandigheden te gevaarlijk en de rode vlag kwam uit.

Gasly

De code rood duurde zeer lang, urenlang moesten de fans en de coureurs zich vermaken. In de paddock was iedereen echter zeer kwaad op de wedstrijdleiding. Pierre Gasly was achter de Safety Car namelijk een tractor tegengekomen op het midden van de baan. De gedachten gingen direct terug naar het dodelijke ongeluk van Jules Bianchi in 2014. De wedstrijdleiding dacht er iets ander over en Gasly mag zich melden.

Herstart

Om 16:15 lokale tijd gingen de coureurs achter de Safety Car weer de baan op. Lewis Hamilton reageerde direct positief over de boordradio en al snel sloten meer coureurs zich uit bij zijn standpunt. De Safety Car kwam na een paar rondjes naar binnen en uiteindelijk kwam er dan toch nog een race. Nicholas Latifi en Sebastian Vettel kwamen direct naar binnen voor de inters terwijl Verstappen en Leclerc wegreden bij de concurrentie vooraan het veld.

Strijd

Al snel wisselde vrijwel iedereen naar de inters, alleen Fernando Alonso en Mick Schumacher namen het risico om op de wets te blijven. De toppers kwamen naar binnen en haalden al snel Alonso en Schumacher in. Verstappen snel een groot gat en reed met twee vingers in de neus naar de zege. Achter hem was het op meerdere punten een enorm spannende strijd. Lewis Hamilton probeerde zich langs Esteban Ocon te vechten voor P4 maar dit lukte niet.

Wererldtitel

In de laatste ronde werd de hoogspanning alleen maar hoger. Verstappen greep de zege terwijl Sergio Perez en Charles Leclerc daarachter vochten voor de tweede plek. Leclerc hield zijn positie vast maar Perez zette de druk er volledig op bij de Monegask. Hierdoor kon de titel alsnog naar Verstappen gaan. In de laatste bocht sneed Leclerc de bocht af en hierdoor kneep hij de Mexicaan af. De wedstrijdleiding greep in en Leclerc kreeg een straf. De titel ging hierdoor naar Verstappen.