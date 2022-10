Uitslag VT1 Japan: Alonso snelste in verregende training

De eerste vrije training op het iconische circuit van Suzuka zit er alweer op. Voor het eerst sinds 2019 kwam het Formule 1-circus weer in actie op het circuit. De snelste tijd werd genoteerd door Fernando Alonso. Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor Carlos Sainz. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Zoals verwacht was het zeer nat in Suzuka voorafgaand de eerste training van het weekend. De eerste vrije training werd dan ook verreden onder natte omstandigheden. De coureurs deden dan ook rustig aan, aan het begin van de sessie. Na vijf minuten trapte Kevin Magnussen de training af in Suzuka.

Tsunoda

Magnussen kreeg al snel gezelschap van meerdere anders coureurs. Thuisrijder Yuki Tsunoda zorgde voor gejuich op de tribunes toen hij op full wets de baan op kwam. De Japanse AlphaTauri-coureur kwam niet verder dan de negentiende tijd. Na Tsunoda en Magnussen durfden steeds meer coureurs het aan en werd het drukker. De Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz waren de eerste toppers op de baan.

Verstappen

Al snel leek het erop dat de omstandigheden verbeterden. Leclerc en Lance Stroll lieten allebei weten dat het langzamerhand wel tijd was voor de inters. Tsunoda dacht daar anders over en gaf aan dat er hier en daar riviertjes waren ontstaan op de baan. De Ferrari's waren in ieder geval goed op weg en noteerden de snelste tijden. Al snel liet Max Verstappen echter zien tot wat hij in staat is. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider reed zijn schaarse rondjes op de inters.

Crash Schumacher

Na Verstappen volgden vrijwel het gehele veld op de regenband met de groene wang. Verstappens tijd werd verbeterd en ervaren rot Fernando Alonso vond zichzelf terug aan kop van de tijdenlijst. Verstappen sloot de training af met de zesde tijd. De top vijf bestond naast Alonso uit Sainz, Leclerc, Esteban Ocon en Kevin Magnusen. Leclerc maakte tevens een tripje door de grindbak, hetzelfde gold voor Nicholas Latifi. Mick Schumacher ging ook de fout in. Op weg terug naar de pits crashte Schumacher na het vallen van de vlag.