Sergio Perez nog onzeker na overwinning: "Ik heb alles gegeven, nu afwachten"

Sergio Perez had een megastart en leidde de race tot het einde. Hij sloeg daarmee Charles Leclerc van zich af, die de hele race in zijn nek reed.

De race begon onder natte omstandigheden. Leclerc, die van pole startte had een mindere start dan Sergio Perez. Hierdoor kon de Mexicaan de wedstrijd leiden. Hij reed redelijk gemakkelijk een gat van twee seconden, maar hij kon dit gat lastig vergroten.

De Red Bull Racing-coureur besloot iets na de helft van de race, over te gaan op mediums. Daarna volgde meteen een Safety Car-situatie, waardoor het hele veld dichterbij kwam. Met nog twintig minuten op de klok, klaagde de coureur met nummer elf over zijn aandrijving van de motor.

Overwinning onzeker

Leclerc zat tot het einde van de race in de nek van Perez, maar de Mexicaan trok uiteindelijk aan het langste eind. “Het was zeker mijn beste prestatie tot nu toe. Ik controleerde de hele race. Het op temperatuur brengen van de banden, had ik lastiger verwacht. De laatste paar ronden waren zo intens”, zo zei Perez na de race.

De overwinning is een opluchting voor Red Bull Racing, want het weekend ging niet zoals verwacht. Sergio Perez moet nog wel wachten of hij zijn overwinning mag houden. Hij zou namelijk de Safety Car te vroeg hebben ingehaald, voordat dat mocht. “Ik heb vandaag alles gegeven voor de winst. Ik heb geen idee wat er aan de hand is, ze hebben mij vertelt het gat te vergroten. Ik snap het nog niet helemaal, maar dat is afwachten. Het is leuk voor Max om het kampioenschap in Japan te behalen voor het team en voor Honda. Al met al een goede dag voor het team.”