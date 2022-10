"FIA reageert op Red Bull-zaak doormiddel van statement"

De verhalen omtrent het mogelijk overschrijden van de budgetcap door Red Bull Racing in 2021 houdt de gemoederen flink bezig. Volgens berichtgeving van La Gazzetta dello Sport en Auto, Motor und Sport heeft Red Bull vorig jaar de regels overschreden. De concurrentie reageerde furieus en de FIA kwam gisteravond met een statement.

Autosportfederatie FIA zweeg vrijwel de gehele vrijdag. De berichtgeving over de mogelijke overtreding kwam in de Europese ochtend op gang en veel teams reageerden in de loop van de dag. De FIA reageerde gisteravond doormiddel van een statement: "De FIA legt op dit moment de laatste hand aan de ingediende beoordeling van de financiële gegevens van 2021. Eventuele vermeende inbreuken op de regels zullen worden behandeld volgens de vastgelegde procedures."

De FIA gaat daarnaast ook in op de berichtgeving over de vermeende overschrijding van Red Bull Racing. De autosportfederatie is nogal fel in hun statement: " De FIA merkte aanzienlijke, niet onderbouwde speculaties en vermoedens op over deze zaak. De FIA benadrukt dat de zaak nog lopende is. De juiste procedure zal worden gevolgd zonder rekening te houden met externe discussies."