Marko vol vertrouwen ondanks problemen VT2: "Dan staan we gewoon weer vooraan"

Red Bull Racing kende alles behalve een vlekkeloze vrijdag in Singapore. De Oostenrijkse renstal kwam in de eerste vrije training nog goed voor de dag. In de tweede vrije training ging het echter veel minder vlot en stonden Max Verstappen en Sergio Perez geruime tijd in de pits. Helmut Marko baalde.

Verstappen was in de eerste vrije training een fractie van een seconde langzamer dan de snelste tijd van Lewis Hamilton. In de tweede sessie verliep alles minder vlekkeloos en kwam de Nederlander niet verder dan de vierde tijd. Verstappens teamgenoot Sergio Perez eindigde de eerste training met de nodige problemen waardoor hij in VT2 niet verder dan de negende tijd.

Set-up

Na afloop van de eerste twee vrije trainingen in Singapore overheerste er teleurstelling bij Red Bull. Teamadviseur Helmut Marko sprak zich erover uit bij ORF: "We kampten met veel problemen. Bij Max en Sergio waren die problemen verschillend van aard. In het geval van Max werden de veranderingen aan de set-up niet goed doorgevoerd. Er ging iets mis met het aanpassen van die set-up."

Vertrouwen

Maar ondanks de tegenvallende resultaten maakt Marko zich helemaal geen zorgen voor het restant van het weekend in Singapore. De Oostenrijkse teamadviseur is er duidelijk over: "De tijd die Max noteerde was best oké gezien het aantal rondjes dat hij reed. Als we de problemen op kunnen lossen staan we er gewoon weer vooraan bij. De problemen had niets van doen met de temperatuur hier."