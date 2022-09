Briatore benadrukt goede band met Domenicali: "Teruggekomen voor hem"

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore is tegenwoordig weer veelvuldig te vinden in de Formule 1-paddock. De flamboyante Briatore was uit de paddock verbannen vanwege zijn aandeel in Crashgate. Die straf werd echter afgezwakt en tegenwoordig is de Italiaan weer veelvuldig aanwezig bij de races en spreekt hij veel met Stefano Domenicali.

Briatore was jarenlang één van de grootste namen binnen de Formule 1. Door zijn aandeel in Crashgate viel hij van zijn voetstuk en leek zijn rol binnen de sport te zijn uitgespeeld. Briatore is tegenwoordig echter weer terug in de sport en meerdere media meldden dat Formule 1-CEO Stefano Domenicali Briatore graag aan de commerciële kant van de sport ziet werken.

Domenicali

Briatore geeft zelf aan dat hij altijd contact heeft gehouden met de kopstukken binnen de Formule 1. De Italiaan hield de lijntjes kort en deelt dat dan ook maar wat graag met de buitenwereld. In gesprek met het Duitse Sport Bild spreekt Briatore zich uit: "Mijn contacten met Bernie Ecclestone zijn nooit verdwenen. Dat geldt ook voor Stefano Domenicali. Hij is een goede vriend van mij en ik ben alleen maar teruggekomen voor hem."

Lat hoger leggen

Briatore ziet dat de sport is veranderd in de jaren dat hij afwezig was. De Italiaan denkt echter dat hij nog veel kan gaan bijdragen aan de sport: "Door de overname van Liberty Media is de Formule 1 in de afgelopen jaren veranderd is de juiste zin van het woord. De races met de nieuwe auto's zijn leuker. De gehele omgeving is ook veranderd. Het entertainment-niveau voor de sponsor en VIPS ligt hoog. Maar ik wil de lat hoger leggen met mijn ervaring."