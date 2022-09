Formule 1 krijgt zes sprintraces in het 2023-seizoen

Sinds vorig seizoen worden er in de Formule 1 zogenaamde sprints afgewerkt. Het plan werd vorig seizoen niet geheel enthousiast ontvangen, toch ging men er mee door. Dit jaar stonden er drie sprints op het programma maar al snel werd duidelijk dat men meer sprints wil. Vandaag werd er dan ook bekend gemaakt er vanaf 2023 zes sprints per seizoen worden afgewerkt.

In het seizoen 2023 kunnen de coureurs een recordaantal punten behalen. Het Formule 1-seizoen van 2022 bevat drie sprintraces. Dit betekent dus een verdubbeling. De Formule 1 doet dit om een raceweekend spannender te maken.

Het heeft ook een keerzijde. Door de extra race zat er al meer druk op het personeel en nu met de drie extra sprinraces helemaal. Dit komt omdat het sprintweekend extra vol is. Er is veel kritiek op de extra races. Voor de kijkers van de uitzenders is het wel goed, een sprintrace levert veel meer kijkers op.