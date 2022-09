Jos Verstappen valt uit in East Belgian Rally

Jos Verstappen komt dit seizoen in actie in rally's in België. De vader van regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen kwam ook afgelopen weekend weer in actie met zijn Citroën C3 Rally2. In de East Belgian Rally eindigde het weekend voor Verstappen en zijn navigator Jérôme Humblet in mineur.

Verstappen en Humblet begonnen zeer sterk aan hun zaterdag in de East Belgian Rally. De Nederlander stond na zeven van de zestien proeven op de vijfde plaats in het klassement. In de zevende stage reed Verstappen zeer sterk en noteerde hij zelfs de derde tijd. Hij kende dus een zeer goede ochtend maar daarna ging het mis voor de oud-coureur van onder andere Arrows.

Verstappen ging in de achtste stage in Burg-Reuland de fout in. Jos Verstappen schoot van het asfalt en beschadigde de Citroën. De Nederlander en zijn co-piloot Humblet konden ongedeerd uitstappen maar hun sterke rally kwam hiermee wel ten einde. De schade was immers te groot waardoor de East Belgian Rally verder moest gaan zonder het duo Verstappen/Humblet. De rally was de achtste ronde van het Belgian Rally Championship.