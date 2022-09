Todt: "Wat ik gedaan heb, maakt mij niet trots, maar gemotiveerd"

Voormalig Ferrari-teambaas en FIA-president Jean Todt was te gast bij Sala Depero, een Italiaans sportfestival. De Fransman werd een uur lang ondervraagd over de huidige gang van zaken bij de Scuderia, maar ook topics over veiligheid en zijn periode bij de Italiaanse renstal kwamen aan bod.

Binotto

Huidig Ferrari-chef Mattia Binotto ligt geruime tijd onder vuur. Todt was eind jaren '90 en begin '00 zeer succesvol met de Scuderia, maar liet zich in eerste instantie niet tot een antwoord ontlokken wat beter moet bij het team uit Maranello.

"Elk tijdperk is anders, ik wil geen advies geven. Het is makkelijk om advies te geven. Het enige dat ik hem kan geven is om vol te houden. En nu doet Ferrari het heel goed. Het lijkt me dat mensen zich dat niet volledig realiseren. Ferrari is weer aan het winnen. Ik denk dat iedereen - nou ja, bijna iedereen - Ferrari graag kampioenschappen ziet winnen, niet slechts een paar races. Dat kunnen we voor volgend jaar wensen, want dit jaar lijkt me niet meer mogelijk."

Toch kon de 76-jarige het niet laten om indirect zijn analyse te geven over de perikelen bij zijn voormalige werkgever. "Om te winnen heb je op alle niveaus uitmuntendheid nodig. Het is moeilijk om het te bereiken, en nog moeilijker om het vol te houden. Het begint met uitmuntendheid in de details. Als in een bedrijf de telefoon niet wordt opgenomen na tien keer overgaan, is dat geen goed bedrijf Je kunt geen twee fouten hetzelfde maken, als dat gebeurt betekent het dat er iets moet veranderen."

De Fransman zag ook dat de Scuderia steken liet vallen terwijl de wagen de snelste was van het veld. "Ferrari had op een gegeven moment de beste auto in het kampioenschap. Dan heeft het bepaalde kansen gemist, ik denk aan de strategie, een Safety Car die op het verkeerde moment kwam, betrouwbaarheidsproblemen."

"Laat nooit iets aan het toeval over. En als je erin slaagt niets vanzelfsprekend te laten, dan zijn alle ingrediënten aanwezig om kampioen te worden."

Veiligheid



Een onderwerp dat Todt na aan het hart ligt is veiligheid. Onder zijn bewind werd de Halo geïntroduceerd ondanks flinke weerstand van coureurs, teams en fans. Het verbeteren van veiligheid is volgens Todt een belangrijk proces, maar wordt dus niet altijd op waarde geschat.

"Het maakt deel uit van de evolutie van het racen, maar ook van de wegauto's. Ooit gingen mensen naar de races zoals je naar een stierengevecht gaat: ze wilden een racer, een man, gewond zien. Racers hadden helmen die zelfs een wielrenner vandaag niet zou dragen. Jackie Stewart, Niki Lauda vochten voor veiligheid. Toen ik tot voorzitter van de Fia werd verkozen, heb ik onmiddellijk veiligheid als eerste punt gesteld, niet alleen voor de racerij, maar ook op de weg."

"Het is niet altijd gemakkelijk, omdat mensen niet graag veranderen. De afleveringen die me aan de Halo (het hoofdbeschermingssysteem van de bestuurder) deden denken waren die met Massa in Boedapest en die waarin de zoon van Surtees het leven liet. De mensen wilden het niet, de Halo. Ik vroeg de ingenieurs: "Redt dit ding het leven van bestuurders? Ja, antwoordden ze. Dus heb ik het opgelegd. Het enige wat we kunnen zeggen is dat we er wat tijd aan verspild hebben."

Niet alleen droeg Todt een steentje bij met veiligheid op het circuit, maar ook op de openbare weg. "Elk jaar sterven er 1,3 miljoen mensen op straat. In Italië 4000 per jaar. We gaan de race tegemoet als Covid. De hele wereld droeg maskers omdat ze bang waren. Dus, we moeten veiligheidsgordels gebruiken, geen telefoons, de grenzen respecteren, geen alcohol. Voorzichtigheid, want je sterft onderweg."

Verstappen vs Schumacher

Todt heeft met F1-legende Michael Schumacher gewerkt bij Ferrari. De vraag 'lijkt Max Verstappen op Schumacher?' kon niet uitblijven. De Nederlander wordt op zijn manier van racen en werken snel vergeleken met de Duitse zevenvoudig kampioen.

"Nou, ik ken Michael heel goed, Max niet. Max is net als Michael erg vastberaden, erg agressief. Michael buiten de baan is een geweldig persoon. Over Max weet ik het niet, ik kan het niet zeggen. Nu zie ik hem helemaal gericht op racen, terecht. Dan hadden ze natuurlijk allebei geweldige auto's. Want om te winnen heeft elke coureur, hoe uitzonderlijk ook, een competitieve auto nodig."

Todt en Schumacher hebben een warme band. Na het ski-ongeluk van de Duitser in 2013 stond zijn leven en die van zijn familie op zijn kop. De voormalig FIA-president is een van de weinige die Schumacher regelmatig bezoekt. Hij vertelt hierover: "Voor mij is het een voorrecht om dicht bij de familie te zijn, met Michael, met Corinna, met Mick en Gina. Hun leven veranderde op 29 december 2013. Ze moeten alles anders beleven. Het belangrijkste is dat er de nabijheid van vrienden is. En van Keep Fighting, hun stichting. Deze dingen horen bij het leven en zijn belangrijker dan resultaten en onze geliefde races. Het leven, voor iedereen, draait niet alleen om racen."

Bij de Scuderia was Schumacher de onbetwiste nummer één, maar dat kwam volgens Todt niet volgens contractuele afspraken. "In het tijdperk van Schumacher was er geen nummer één of nummer twee: hij en Irvine, hij en Barrichello, hij en Massa begonnen altijd als gelijken, met dezelfde behandeling. Na vier of vijf wedstrijden spraken de resultaten voor zich."

Stichting

Todt loopt niet te koop met zijn prestaties in de racerij en specifiek met de kampioenschappen die hij behaald heeft met Schumacher en Ferrari. De Fransman noemde andere zaken buiten het racen om.

'Trots is een woord waar ik niet van hou. Ik ben trots op mijn vrouw, op mijn zoon. Voor de rest is nederigheid nodig. Wat ik gedaan heb maakt me niet trots, het maakt me gemotiveerd. Wat me het gelukkigst maakt, is de medische stichting die ik heb opgericht voor de hersenen en het ruggenmerg, voor ziekten als Parkinson of Alzheimer. Met 750 onderzoekers zijn wij het tweede neurowetenschappelijke centrum ter wereld. En dat is het beste wat ik gedaan heb."