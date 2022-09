VeeKay over Herta : ''Ik denk niet dat hij de beste IndyCar-coureur is''

IndyCar-coureur Colton Herta moet tijdelijk zijn F1-droom in de ijskast zetten. Door gedoe met zijn superlicentiepunten gaat een mogelijk avontuur bij AlphaTauri (of andere renstal) niet door.

Collega Rinus 'VeeKay' van Kalmthout vindt het jammer dat de Amerikaan zijn talent niet kan laten zien in de elite van de autosport.



Als gast bij het programma RaceCafe op ZiggoSport zei de Ed Carpenter Racing-coureur hierover: ''Voor de IndyCar was het wel mooi geweest'', doelt de Nederlander op het aanzien van de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. Toen hem werd gevraagd of Herta niet wat te wild was en teveel fouten maakte, antwoordde VeeKay eerlijk: ''Ik denk niet dat hij de beste IndyCar-coureur is. Ik denk Josef Newgarden, maar iets te oud.''



FIA hapt niet



Herta zette door zijn mogelijke overstap naar de Formule 1 de discussie omtrent het 'F1-rijbewijs' op gang. In het autosportwereldje snapte sommigen, waaronder Red Bull-adviseur Helmut Marko en Indy 500-winnaar Alexander Rossi, niet dat een coureur in de IndyCar veel moeite moet doen om genoeg punten te halen voor een superlicentie.



De overkoepelende autosportbond was niet gevoelig voor deze aantijgingen en zei het volgende: ''De FIA zal door geen enkel team onder druk worden gezet om beslissingen te nemen over zaken als superlicentiepunten. De FIA-president heeft een robuust bestuur ingevoerd en daar zullen we ons aan houden", aldus een woordvoerder.