IndyCar-commentator onthult: "Er lag een contract voor Rinus bij Meyer Shank"

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout kwam vorige maand voor een enorme verrassing te staan toen Ed Carpenter Racing (ECR) besloot om zijn aflopende contract niet te verlengen. Door de timing van het nieuws zijn de opties voor 2025 beperkt voor VeeKay, terwijl hij voor 2024 genoeg mogelijkheden had. IndyCar-commentator René Hoogterp onthult dat er een contract klaar lag bij een ander team.

IndyCar-coureur Rinus van Kalmthout – in Amerika ook wel Rinus VeeKay genoemd – zal voor het 2025-seizoen op zoek moeten naar een nieuw IndyCar-team. Ed Carpenter Racing besloot het contract van de Nederlander, die al vanaf zijn debuut in de IndyCar Series voor ECR reed, namelijk niet te verlengen.

Dit kwam voor de Nederlander als een complete verrassing, stelde IndyCar-commentator René Hoogterp, die in nauw contact staat met de familie Van Kalmthout. Kamp Van Kalmthout was namelijk vol in onderhandeling met teambaas Ed Carpenter over een contractverlenging van één jaar. De Nederlander keek tegelijkertijd wel naar andere opties om een stok achter de deur te hebben, maar wilde loyaal zijn aan ECR. Bovendien had zijn teambaas uit Illinois voor de laatste IndyCar-race van 2024 in Nashville ook aangegeven VeeKay te willen behouden voor 2025. Hij wilde verder gaan onderhandelen met kamp Van Kalmthout nadat hij met Christian Rasmussen het prijzengeld van één miljoen dollar had veiliggesteld.

Dit liep echter totaal anders. Een aantal dagen na de laatste race op de Nashville Superspeedway werd het management van VeeKay namelijk gebeld met de mededeling dat zijn contract niet zou worden verlengd. Niet veel later werd voormalig Indy 500-winnaar Alexander Rossi aangesteld als de vervanger van de Nederlander. Ed Carpenter, dat met geldproblemen kampte, was namelijk een interessante optie geworden voor de 33-jarige Rossi. Carpenter had zijn financiële toekomst namelijk flink versterkt. Het IndyCar-team haalde niet alleen een grote investeerder binnen (voedselmagnaat Ted Gelov), maar verzekerde zich door het charter systeem ook van zijn IndyCar-toekomst. ECR had zodoende meer ruimte om zich te versterken met een coureur van het kaliber Rossi, wat dus ten koste ging van VeeKay.

“Dat is een nadeel voor VeeKay”

Maar de timing van dit nieuws kon bijna niet slechter voor de Hoofddorper. De meeste IndyCar-teams hebben hun line-up voor 2025 namelijk al bekendgemaakt, waardoor de opties voor de 24-jarige Nederlander erg beperkt zijn. Dit heeft ook te maken met het charter systeem. De IndyCar-teams mogen daardoor maximaal drie fulltime auto’s inzetten in 2025, en dat is volgens IndyCar-commentator René Hoogterp een enorm nadeel voor de Nederlander. “Eigenlijk is het gewoon een hele ongelukkige timing. Daar komt het eigenlijk op neer met alles wat er gebeurd is”, vertelt de Ziggo Sport-commentator in gesprek met deze site. “Met Malukas die aan het begin van het seizoen zijn pols breekt en een hele stoelendans teweeg brengt. Dat is volledig in het nadeel geweest van VeeKay, want daardoor zijn alle deuren inmiddels zo’n beetje gesloten. Bovendien is het charter systeem voor 2025 ingevoerd, waardoor er minder potentiële stoeltjes beschikbaar zijn. Zo moet Chip Ganassi Racing terug van vijf naar drie auto's. En geen enkel team gaat meer dan drie auto’s inzetten in 2025, dus dat is een nadeel voor VeeKay.”

Meyer Shank Racing

De beste optie volgens de IndyCar-kenner is Juncos Holling Racing, maar de Nederlander is met meerdere teams in gesprek. Ook voor het IndyCar-seizoen 2024 was VeeKay al in gesprek met meerdere teams, want er was veel interesse voor de 24-jarige Nederlander. En het leek er zelfs even op dat VeeKay naar Meyer Shank Racing zou gaan, maar dit ging uiteindelijk niet door. “Ik hoorde heel vaak van: maar waarom gaat Rinus niet gewoon naar een ander team? Vorig jaar bijvoorbeeld. Dat kan niet, want je wordt betaald en je hebt een contract. Dus je kunt niet weg, al leek het er wel even op dat VeeKay na 2023 weg zou gaan bij ECR. Sterker nog, er lag zelfs een contract voor Rinus klaar bij Meyer Shank Racing om daar te gaan rijden in 2024. Ze kwamen er alleen niet uit, omdat Rinus nog een contract had bij ECR. Want ja, je wil niet het gedoe hebben wat Alex Palou momenteel nog heeft met McLaren en met Chip Ganassi Racing. Dus vanuit loyaliteit is VeeKay uiteindelijk bij ECR gebleven”, verklaart Hoogterp.

Meyer Shank Racing is daarop overgeschakeld naar Marcus Armstrong. Meyer Shank zal vanaf 2025 namelijk gaan samenwerken met Chip Ganassi Racing, het team waar Marcus Armstrong onder contract stond. Het team van eigenaar Chip Ganassi zal echter, zoals Hoogterp eerder in dit artikel al meldde, van vijf auto’s teruggaan naar drie auto’s in 2025, waardoor er voor Armstrong geen plaats meer was bij Ganassi. Meyer Shank zag zodoende een mogelijkheid om Armstrong naar hun team te halen, en dat is dus gelukt.

Nu moet VeeKay nog een stoeltje vinden voor het 2025-seizoen. De Nederlander is in gesprek met meerdere teams, maar er is nog niks bevestigd.