VeeKay zag besluit ECR niet aankomen: "Hoorden geen geruchten"

Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout kwam vorige maand voor een enorme verrassing te staan toen Ed Carpenter Racing (ECR) besloot om zijn aflopende contract niet te verlengen. De hoofddorper reageert nu zelf op zijn vertrek.

IndyCar-coureur Rinus van Kalmthout – in Amerika ook wel Rinus VeeKay genoemd – zal na de winterstop niet terugkeren bij ECR. Ed Carpenter besloot het contract van de Nederlander, die al vanaf zijn debuut in de IndyCar Series voor ECR reed, namelijk niet te verlengen.

Dit kwam voor de Nederlander als een complete verrassing, wist deze site eerder deze week al te melden. Kamp Van Kalmthout was namelijk vol in onderhandeling met teambaas Ed Carpenter over een contractverlenging van één jaar. De teambaas uit Illinois had voor de laatste IndyCar-race op de Nashville Superspeedway ook aan VeeKay en zijn management aangegeven dat ECR hem aan wilde houden voor het seizoen-2025. Hierdoor leek de 24-jarige rijder uit Hoofddorp verzekerd van nog een jaar Indycar, maar het liep toch anders. Het management van de IndyCar-coureur ontving een aantal dagen na de race een belletje van Carpenter dat ECR het contract van de Nederlander niet zou gaan verlengen en dat hij op zoek kon gaan naar een ander zitje voor 2025.

Onverwachts

In het Ziggo Sport Race Café heeft de enkelvoudig racewinnaar in de IndyCar Series dit nu bevestigd. "We hoorden eigenlijk helemaal geen geruchten [dat ik zou moeten vertrekken, red.]", begint VeeKay zijn verhaal. "Het weekend daarvoor [voordat Carpenter besloot het ontract niet te verlengen, red.] waren we nog met Ed [carpenter, red.] in gesprek. En hij heeft nog in de media tegenover Marshall Pruett, die een grote journalist in Amerika is, verteld dat hij met mij door wilde gaan. En toen was ik [op de dag dat het bekend werd gemaakt, red.] aan het sporten, en ik kreeg een telefoontje van mijn management met het slechte nieuws. Ed Carpenter had namelijk mijn management aan de lijn gehad en zo hoorde ik het eigenlijk. Dat was wel even schrikken en balen natuurlijk."

Bovendien had de Nederlander al schema's van ECR ontvangen voor 2025 wanneer hij in de simulator moest gaan testen. "Ik had voor het hele kwartaal al de planning voor het simulatorwerk gehad. Ik stond er dus al klaar voor, en stond zelfs al op het punt om mijn vluchten te boeken naar Charlotte, waar ik op de simulator zou gaan. Zelfs mijn engineers hadden dit niet aan zien komen", vertelt Van Kalmthout.

"Ik ben de snelste coureur zonder contract"

De timing van het nieuws maakt het er niet makkelijker op voor de 24-jarige rijder, die vorig jaar naar Meyer Shank Racing had gekund, maar loyaal wilde blijven aan ECR. Door het charter systeem zijn er namelijk minder zitjes beschikbaar in 2025. Bovendien hebben de meeste teams hun line-up voor volgend jaar al bekend gemaakt, waardoor er nog slechts acht zitjes beschikbaar zijn voor de Nederlander, die wel in gesprek is met meerdere teams.

Toch ziet VeeKay de toekomst met vertrouwen tegemoet. "Vorige week kregen we negatief nieuws. Daar moet je overheen komen, maar daarna kijk je naar de toekomst. Ik hoor in IndyCar Series, daar ben ik gelukkig en daar wil ik ook blijven. Ik weet echter ook zeker dat ik nu de snelste coureur zonder contract ben die nog beschikbaar is, dus we gaan kijken wat de beste optie is voor de toekomst", besluit Van Kalmthout.