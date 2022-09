Viaplay-reporter Stéphane Kox walgt van agressie op sociale media: ''Uitbannen deze ellende''

Viaplay-pitreporter Stéphane Kox haalt hard uit naar de terreur op de sociale media tegen coureurs, journalisten en andere prominenten In haar column op Formule1.nl is ze het wangedrag op het internet zat.

De koningsklasse treedt tegen de groeiende agressie op het world wide web met de campagne Drive it out. Kox staat hier volledig achter. ''Men wil een boodschap overbrengen, want daar is het nu écht tijd voor.''



Kox haalde onder andere het voorbeeld aan van de situatie met Nicolas Latifi in Abu Dhabi van het vorige seizoen. De Williams-coureur veroorzaakte een neutralisatie waardoor Max Verstappen alsnog wereldkampioen kon worden in plaats van Lewis Hamilton. De Canadees en zijn vriendin werden met de dood bedreigd door fans. ''Als je het mij vraagt zijn dit verhalen om van te walgen. Ik ben dan ook groot voorstander van het uitbannen van deze ellende, niet ten minste omdat het ook mijzelf overkomt. Wij als televisiemakers, journalisten, reporters, et cetera krijgen veelvuldig te maken met dit soort geweld en pesterijen. Of je nu Formule 1-coureur bent of pitreporter, het raakt je. Het doet wat met je.''



Kox snapt niet dat mensen online zo gemeen kunnen zijn. ''Het enige dat je namelijk wil is mensen thuis op de bank iets moois brengen, een gezellig en informatief middagje Formule 1. Ik weet niet wat het is, maar deze beruchte Twitteraars, Instagrammers en Facebookers denken dat ze online zomaar alles kunnen ventileren, zonder enige vorm van respect. Dat is zo, zo jammer. ‘Ach, dat hoort er bij’, krijg je dan vaak te horen. Maar is dat ook zo? Hoort dit bij de sport? Hoort dit überhaupt?''



De Viaplay-reporter is daarom blij dat de Formule 1 er wat aan probeert te doen. ''Iedereen wil iets moois neerzetten. Het publiek vermaken en verblijden. Als we ons daar nu eens op focussen en samen genieten van alles wat deze prachtige sport te bieden heeft, zou de wereld dan niet weer een klein stukje leuker zijn?''